Foxx Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Foxx Development hat am 15.10.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 USD gegenüber -0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.
