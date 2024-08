freenet Aktie News: freenet gibt am Donnerstagnachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 25,48 EUR nach.

Um 15:47 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 25,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 25,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 85.569 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 7,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,84 EUR.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 638,90 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,31 EUR je Aktie.

