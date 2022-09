freenet Aktie News: freenet am Montagmittag billiger

Um 12:22 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 21,53 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 21,40 EUR. Bei 21,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 44.751 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 20,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,64 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,34 EUR für die freenet-Aktie.

freenet gewährte am 25.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 634,50 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 634,50 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 10.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2020 2,60 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

