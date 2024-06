freenet Aktie News: freenet am Vormittag billiger

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,48 EUR ab.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 25,48 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,44 EUR. Mit einem Wert von 25,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.668 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 7,61 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,05 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,70 EUR an.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 638,90 Mio. EUR – ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen