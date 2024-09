freenet Aktie News: freenet am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,84 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,84 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 26,88 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,84 EUR. Bei 26,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 1.149 Aktien.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,16 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,52 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,96 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

