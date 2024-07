freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagvormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,24 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,24 EUR. Bei 25,24 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.425 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Gewinne von 8,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Börse Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Ende des Freitagshandels steigen

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen