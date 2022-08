freenet Aktie News: freenet tendiert am Montagvormittag fester

Um 09:22 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 22,85 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 22,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.814 freenet-Aktien.

Am 29.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 26,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 15,99 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,41 EUR aus.

Am 25.03.2022 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 634,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 634,50 EUR in den Büchern gestanden.

freenet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 12.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von freenet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

