freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 24,74 EUR.

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 24,74 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,86 EUR an. Bei 24,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 279.436 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 14,07 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,96 EUR an.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 638,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von freenet.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

