freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag höher

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,76 EUR zu.

Um 11:45 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,76 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 26,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.201 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 2,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 22,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 31,34 EUR.

freenet gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,56 Prozent zurück. Hier wurden 559,00 Mio. EUR gegenüber 632,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,24 EUR fest.

