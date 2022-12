freenet Aktie News: freenet am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 20,35 EUR zu. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,36 EUR. Bei 20,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.572 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 26,86 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 9,29 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,79 EUR für die freenet-Aktie.

Am 25.03.2022 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte freenet am 24.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 01.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

