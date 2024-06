freenet Aktie News: freenet büßt am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 25,36 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 25,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 25,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,32 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 3.415 Aktien.

Am 24.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,88 EUR am 05.08.2023. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 21,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,70 EUR.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag zurück

Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit Gewinnen