freenet Aktie News: freenet am Vormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Mit einem Wert von 26,82 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,82 EUR an der Tafel. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,82 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,82 EUR. Zuletzt wechselten 720 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,60 EUR ab. Abschläge von 15,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,43 EUR.

Am 07.08.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 559,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 632,10 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Am 05.11.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

