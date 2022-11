freenet Aktie News: freenet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 20,49 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 20,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 212.369 freenet-Aktien.

Am 29.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,86 EUR. Gewinne von 23,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,62 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,04 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 26,79 EUR.

freenet ließ sich am 25.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,60 EUR im Jahr 2020 aus.

