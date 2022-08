freenet Aktie News: freenet am Nachmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,1 Prozent auf 22,61 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,48 EUR nach. Bei 22,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.312 freenet-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2022 auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,41 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 25.03.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 634,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 634,50 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 10.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2020 auf 2,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

