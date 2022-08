freenet Aktie News: freenet zieht am Freitagvormittag an

Um 09:22 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 23,06 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 23,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,17 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.550 Stück gehandelt.

Am 29.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,86 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,15 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2021 bei 19,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,06 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 26,41 EUR angegeben.

Am 25.03.2022 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 634,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 634,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 10.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von freenet.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2020 setzen Experten auf 2,60 EUR fest.

