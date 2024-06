freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von freenet

freenet im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 25,38 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:48 Uhr 0,5 Prozent auf 25,38 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,28 EUR nach. Bei 25,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 79.275 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,04 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,70 EUR für die freenet-Aktie.

Am 15.05.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 637,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag