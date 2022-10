freenet Aktie News: freenet legt am Mittag zu

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 18,91 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 18,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.769 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 26,86 EUR markierte der Titel am 29.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 18,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 1,10 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,34 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 25.03.2022 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte freenet am 04.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 10.11.2023.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,60 EUR je Aktie aus.

