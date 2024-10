freenet Aktie News: freenet gewinnt am Montagnachmittag an Boden

So entwickelt sich freenet

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 27,54 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 27,54 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 27,60 EUR. Bei 27,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 162.772 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 0,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 22,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,48 EUR an.

freenet gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

