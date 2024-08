freenet Aktie News: freenet gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf freenet-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,56 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,56 EUR zu. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,50 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 69.567 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,26 EUR am 18.08.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 16,82 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,96 EUR je freenet-Aktie an.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 559,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte freenet möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,29 EUR fest.

