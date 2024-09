freenet Aktie News: freenet am Nachmittag gesucht

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 26,76 EUR.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 26,76 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 26,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.285 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,47 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,52 EUR am 28.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 24,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR im Vergleich zu 632,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte freenet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 EUR je Aktie.

