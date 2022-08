freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 22,92 EUR. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 22,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,24 EUR. Bisher wurden heute 109.248 freenet-Aktien gehandelt.

Bei 26,86 EUR erreichte der Titel am 29.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 20,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 12,46 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 27,46 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 25.03.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 634,50 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 634,50 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte freenet am 04.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 10.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2020 2,60 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

