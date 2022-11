freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 20,61 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 20,59 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 87.980 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,27 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Abschläge von 10,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 26,79 EUR.

Am 25.03.2022 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte freenet am 24.03.2023 präsentieren. freenet dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2020 auf 2,60 EUR je Aktie belaufen.

