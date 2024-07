freenet Aktie News: freenet macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 25,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:45 Uhr 1,8 Prozent auf 25,90 EUR. Bei 25,96 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 25,50 EUR. Zuletzt wechselten 118.675 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 5,87 Prozent Luft nach oben. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 20,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,84 EUR.

freenet ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,17 Prozent auf 638,90 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,31 EUR im Jahr 2024 aus.

