freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von freenet zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die freenet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 26,94 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie um 15:50 Uhr im XETRA-Handel bei 26,94 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 27,08 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 26,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,96 EUR. Bisher wurden heute 54.347 freenet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,52 EUR. Mit Abgaben von 20,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,24 EUR je Aktie aus.

