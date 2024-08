freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 25,48 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 25,48 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 25,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 52.748 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 7,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2023 (21,28 EUR). Abschläge von 16,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,96 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX mit Gewinnen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen am Mittag zu