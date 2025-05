freenet Aktie News: freenet steigt am Freitagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 29,66 EUR zu.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 29,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 29,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 245.473 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,02 EUR am 30.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 22,39 Prozent Luft nach unten.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,95 EUR für die freenet-Aktie.

Am 21.05.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 604,40 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,55 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie fällt dennoch zweistellig: freenet hält nach solidem Jahresstart an Prognose fest

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen