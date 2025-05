freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Vormittag gestärkt

So bewegt sich freenet

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,44 EUR.

Das Papier von freenet konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 29,44 EUR. Bei 29,52 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 29,30 EUR. Bisher wurden heute 61.207 freenet-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 23,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je freenet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,95 EUR an.

Am 21.05.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 638,90 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 604,40 Mio. EUR.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

