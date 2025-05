freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochvormittag fester

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 29,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 29,26 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 29,28 EUR. Bei 29,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.928 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 28,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,02 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,64 EUR je freenet-Aktie an.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 638,90 Mio. EUR gelegen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein freenet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

freenet-Aktie fällt dennoch zweistellig: freenet hält nach solidem Jahresstart an Prognose fest

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 5 Jahren abgeworfen