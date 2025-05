freenet Aktie News: freenet stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf freenet-Kurs

Die Aktie von freenet hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,16 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:50 Uhr bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 29,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 29,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,70 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.172 freenet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 23,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,64 EUR für die freenet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 21.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 604,40 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 638,90 Mio. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,51 EUR fest.

