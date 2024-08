freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagnachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 25,48 EUR ab.

Die freenet-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 25,48 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,46 EUR. Bei 25,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 82.803 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 7,61 Prozent Luft nach oben. Am 26.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 16,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,96 EUR.

freenet gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 559,00 Mio. EUR, gegenüber 632,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,56 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,30 EUR im Jahr 2024 aus.

