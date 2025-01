freenet Aktie News: freenet am Montagmittag mit Kursplus

freenet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 29,04 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 29,04 EUR zu. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,66 EUR. Zuletzt wechselten 80.959 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 30,08 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2024 (22,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,56 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,30 EUR für die freenet-Aktie.

Am 07.11.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 668,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 618,50 Mio. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,32 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

