freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 24,90 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 24,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 24,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,98 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.646 Stück gehandelt.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 638,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 637,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die freenet-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

