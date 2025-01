freenet Aktie News: freenet gewinnt am Dienstagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 29,60 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 29,60 EUR zu. Bei 29,60 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 151.289 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 29,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2024 aus.

