freenet Aktie News: freenet tendiert am Dienstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 36,12 EUR.

Das Papier von freenet legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,12 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,14 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,10 EUR. Zuletzt wechselten 7.017 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 0,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 58,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,97 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 04.03.2025. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,41 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 661,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

