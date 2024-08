freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag stabil

So bewegt sich freenet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der freenet-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 26,18 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,18 EUR an der Tafel. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,32 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 26,14 EUR. Mit einem Wert von 26,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.992 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,74 Prozent. Am 28.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

