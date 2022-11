freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,0 Prozent auf 21,09 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,10 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.400 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,48 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 18,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,27 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,79 EUR an.

freenet veröffentlichte am 25.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte freenet am 24.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von freenet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2020 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

