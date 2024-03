Freitagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones verlor letztendlich an Wert.

Schlussendlich sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,49 Prozent auf 38.714,77 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,099 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,557 Prozent fester bei 39.122,39 Punkten in den Freitagshandel, nach 38.905,66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38.618,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38.928,13 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,123 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 15.02.2024, bei 38.773,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37.305,16 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 15.03.2023, mit 31.874,57 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 2,65 Prozent zu Buche. 39.282,28 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37.122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 1,82 Prozent auf 105,00 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 346,97 USD), JPMorgan Chase (+ 1,24 Prozent auf 190,30 USD), Merck (+ 0,84 Prozent auf 121,52 USD) und Boeing (+ 0,76 Prozent auf 182,53 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-2,96 Prozent auf 294,33 USD), Amazon (-2,42 Prozent auf 174,42 USD), Microsoft (-2,07 Prozent auf 416,42 USD), Cisco (-1,73 Prozent auf 48,93 USD) und IBM (-1,22 Prozent auf 191,07 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 57.271.425 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,834 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net