DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Frequenz-Lizenzen

EchoStar gewinnt 79 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie stabil

26.08.25 17:13 Uhr
NASDAQ-Aktie EchoStar explodiert: AT&T und EchoStar schließen Milliardendeal ab - AT&T-Aktie stabil | finanzen.net

Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens EchoStar für rund 23 Milliarden US-Dollar (rund 19,7 Mrd Euro).

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
24,73 EUR -0,04 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EchoStar Corp (A)
45,60 EUR 20,60 EUR 82,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit positioniere sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.

Seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigte AT&T ebenso wie die Ausschüttungspläne, wie eine erwartete Kapazität für Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Milliarden Dollar für die Jahre 2025 bis 2027.

Im NYSE-Handel verliert die AT&T-Aktie zeitweise 1,76 Prozent auf 28,24 US-Dollar. Für die Papiere von EchoStar geht es derweil um 79,05 Prozent auf 53,50 US-Dollar aufwärts.

/nas/stk

DALLAS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Lester Balajadia / Shutterstock.com

