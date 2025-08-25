Pflichtmitteilung

Die Aktien von 1&1 bleiben am Montag in Bewegung.

Die Papiere von 1&1 notierten via XETRA zuletzt 6,78 Prozent höher bei 20,95 Euro und knüpfte damit an seine jüngsten Schwankungen an. Zuvor war ein erheblicher Aktienkauf von United Internet-Chef Ralph Dommermuth bekanntgeworden.

Am Donnerstag und Freitag hatten die Papiere um insgesamt fast neun Prozent zulegt, am Montag dann aber auf Xetra wieder 4,5 Prozent verloren. Laut einer nach Xetra-Schluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hat Dommermuth 1&1-Aktien im Wert von knapp 45 Millionen Euro gekauft - zu einem Durchschnittskurs von 18,70 Euro. Auf diesem Niveau hatten die Papiere vor den Ausschlägen der vergangenen Tage gestanden.

FRANKFURT (dpa-AFX)