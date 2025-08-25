DAX24.201 -0,3%ESt505.407 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.647 -0,2%Euro1,1650 +0,3%Öl67,69 -1,5%Gold3.373 +0,2%
Pflichtmitteilung

1&1-Aktie steigt kräftig: Konzernchef Dommermuth kauft Aktien

26.08.25 12:52 Uhr
1&1-Aktie beflügelt: CEO Dommermuth kauft Anteile | finanzen.net

Die Aktien von 1&1 bleiben am Montag in Bewegung.

Die Papiere von 1&1 notierten via XETRA zuletzt 6,78 Prozent höher bei 20,95 Euro und knüpfte damit an seine jüngsten Schwankungen an. Zuvor war ein erheblicher Aktienkauf von United Internet-Chef Ralph Dommermuth bekanntgeworden.

Am Donnerstag und Freitag hatten die Papiere um insgesamt fast neun Prozent zulegt, am Montag dann aber auf Xetra wieder 4,5 Prozent verloren. Laut einer nach Xetra-Schluss veröffentlichten Pflichtmitteilung hat Dommermuth 1&1-Aktien im Wert von knapp 45 Millionen Euro gekauft - zu einem Durchschnittskurs von 18,70 Euro. Auf diesem Niveau hatten die Papiere vor den Ausschlägen der vergangenen Tage gestanden.

/tih/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

