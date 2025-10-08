DAX24.448 +0,3%Est505.630 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,5%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.410 +1,1%Euro1,1614 -0,4%Öl66,00 +0,4%Gold4.037 +1,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

08.10.25 09:28 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 20,00 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,7 Prozent auf 20,00 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 20,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 721 Stück.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte 1&1 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,898 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

