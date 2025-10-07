1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 20,15 EUR.
Um 11:44 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 20,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 20,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 810 1&1-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 44,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.
1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 987,92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,898 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.2025
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2024
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
