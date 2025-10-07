1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag freundlich

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 20,55 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 20,55 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 20,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,55 EUR. Zuletzt wechselten 40 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 21,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 45,99 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,898 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

