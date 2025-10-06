DAX24.439 +0,3%Est505.637 -0,3%MSCI World4.348 +0,2%Top 10 Crypto17,26 +1,6%Nas22.867 +0,4%Bitcoin106.633 +1,1%Euro1,1708 -0,2%Öl65,35 +1,5%Gold3.955 +1,8%
So bewegt sich 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Montagnachmittag vor

06.10.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 20,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,50 EUR 0,20 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 20,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 20,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.344 1&1-Aktien.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR an. 2,91 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,19 EUR aus.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,898 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

