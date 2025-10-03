1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 20,30 EUR.

Um 15:46 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 20,30 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,60 EUR. Bei 20,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 14.480 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,898 EUR je 1&1-Aktie.

