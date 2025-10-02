1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Kurs der 1&1

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,15 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 20,15 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 20,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,10 EUR nach. Mit einem Wert von 20,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.022 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,20 EUR erreichte der Titel am 18.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 5,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,898 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr abgeworfen

Experten sehen bei 1&1-Aktie Potenzial

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1&1 von vor 10 Jahren angefallen