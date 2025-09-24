1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 19,78 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 19,78 EUR abwärts. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,78 EUR nach. Bei 19,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.021 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2025 auf bis zu 21,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 43,88 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 987,92 Mio. EUR im Vergleich zu 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 1&1 von vor 10 Jahren angefallen

Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag