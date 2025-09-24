1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Donnerstagvormittag nach

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 20,15 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 20,15 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 20,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 137 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 81,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 07.08.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 991,54 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 987,92 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,894 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

