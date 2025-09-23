DAX23.653 +0,2%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.335 +0,1%Nas22.571 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1733 -0,7%Öl68,61 +1,2%Gold3.755 -0,2%
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
1&1 im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Aufschlag

24.09.25 16:09 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 20,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,66 EUR -0,64 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 20,20 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,30 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.100 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,894 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

