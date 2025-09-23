1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Mittwochmittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 20,25 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 20,25 EUR zu. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 20,25 EUR zu. Bei 19,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 11.056 Aktien.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR an. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 4,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,19 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,894 EUR in den Büchern stehen haben wird.

