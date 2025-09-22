DAX23.657 +0,6%ESt505.479 +0,7%Top 10 Crypto15,61 -0,7%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1802 ±0,0%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Aktienkurs aktuell

1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag mit KursVerlusten

23.09.25 12:05 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 20,05 EUR ab.

1&1 AG
20,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:37 Uhr 2,2 Prozent auf 20,05 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,05 EUR ab. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.150 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 5,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

