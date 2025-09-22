1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag mit KursVerlusten
Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 20,05 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:37 Uhr 2,2 Prozent auf 20,05 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,05 EUR ab. Bei 20,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.150 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 5,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,19 EUR.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie
Vodafone-Aktie unter Druck: 2G-Abschaltung im Mobilfunknetz wird vorgezogen
1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 1&1 AG
Nachrichten zu 1&1 AG
Analysen zu 1&1 AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.2025
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2024
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen